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Кабмін не дозволив Нафтогазу розрахуватися за єврооблігаціями, компанія оголосила дефолт

Коштів на рахунках НАК було достатньо, щоб цього не допустити, наголосили в Нафтогазі.

Кабмін не дозволив Нафтогазу розрахуватися за єврооблігаціями, компанія оголосила дефолт
Фото: glavcom.ua

Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями Нафтогазу.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Нині сплив термін виплат НАК держателям єврооблігацій.

Оскільки Кабмін не дав дозволу виконати зобов’язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року), Нафтогаз був змушений оголосити про дефолт.

В компанії кажуть - 21 липня уряд своїм розпорядженням зобов'язав посадовців НАК розраховуватися за єврооблігаціями тільки після дозволу КМУ.

"На виконання вищезазначеного рішення уряду, а також на виконання зобов’язань національної компанії щодо виплат за єврооблігаціями керівництво Нафтогазу завчасно звернулося до Кабміну за погодженням на здійснення цього правочину. У своєму офіційному листі до уряду національна компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики й негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку "жорсткого дефолту" за єврооблігаціями компанії", - розповіли в НАК.

Тепер через невиконання зобов’язань за єврооблігаціями Нафтогаз фактично втратив доступ до міжнародного ринку капіталу. А Кабмін узяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023.

Нагадаємо, напередодні Нафтогаз попередив про "жорсткий дефолт" за євробондами і про ризики для компанії та держави. Держателі єврооблігацій НАК відмовилися прийняти запит на згоду про відтермінування виплат.

Нині Кабмін звернувся до власників цінних паперів Укравтодору й Укренерго, просить відтермінувати виплату боргів мінімум на 2 роки

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