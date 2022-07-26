Україна проситиме США про "газовий ленд-ліз"

"Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Кабмін ухвалив звернення до Сполучених Штатів Америки з проханням надати Україні так званий "газовий ленд-ліз".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це необхідно для стабільного проходження опалювального сезону.

"Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв", - зауважив Шмигаль.

Він додав, що "підтримка союзників сьогодні - це один із двох основних стовпів економічної стабільності України". Другим ключовим елементом глава уряду назвав працюючу економіку.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов радив українцям готуватись до наступного опалювального сезону "по-дорослому".

Італійський бізнес висловив зацікавленість в інвестуванні у відновлення енергетичної інфраструктури України.