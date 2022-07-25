Україна зафіксувала різкий ріст тиску на магістральному газопроводі на кордоні з Росією

У 2009 році за аналогічних обставин трапилася аварія на газопроводі Туркменістану.

Нині диспетчери Оператора ГТС України зафіксували різке підвищення тиску на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці держкордону з Росією.

Про це повідомили в пресслужбі Оператора.

В ОГТС наголосили що зміна тиску відбулась без попередження від ПАТ "Газпром".

Українська сторона повідомила про інцидент російську компанію і наголосила, що несвоєчасне інформування про переключення і зміну режимів може призвести до аварій на магістральному газопроводі.

"Такі непогоджені дії "Газпрому" викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС, повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн куб. м на добу", — заявив увагу генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

В українській компанії нагадали, що у 2009 році через аналогічний інцидент трапилася аварія на газопроводі Туркменістану.

Нагадаємо, у 2019-му "Газпром" відмовився купувати туркменський природний газ.

А цього місяця російська компанія скоротила постачання газу в Австрію на 70%.