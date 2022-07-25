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У Волинській області викрили працівників лісового господарства, які завдали збитків на 39 мільйонів гривень

Чотирьом фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Волинській області викрили працівників лісового господарства, які завдали збитків на 39 мільйонів гривень
Фото: ДБР

Співробітники Нацполіції та Державного бюро розслідувань викрили співробітників лісового господарства Волині, які завдали державі збитків на 39 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Серед зловмисників - один із керівників Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства і його працівники, а також службові особи державного підприємства "Любомльське лісове господарство".

"Протягом останніх трьох років, вони здійснювали лісогосподарську діяльність без висновку з оцінки впливу на довкілля, який є обов’язковим під час провадження планової діяльності", - зазначили в ДБР.

Чотирьом особам повідомили про підозру в перевищенні влади або службових повноважень.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішують питання про застосування запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, торік НАБУ затримало ексдиректора Гутянського лісгоспу (Харківщина) за розтрату деревини на 50 млн гривень.

А Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду переглянула вирок колишньому в.о. директора держпідприємства "Ржищівський військовий лісгосп" Олександра Левківського і відправила за грати на 6 років.

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