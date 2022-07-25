​ДБР завершило досудове розслідування відносно двох суддів АР Крим за фактом державної зради

З початку 2022 року ДБР завершило досудові розслідування відносно 18 суддів та 1 прокурора з Криму.

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно двох суддів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим за фактом державної зради. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Про це повідомило бюро на своєму офіційному сайті.

"За даними слідства, після тимчасової анексії АР Крим вони продовжили свою роботу в незаконно створених окупантами судах анексованого Криму. Наразі зрадники забезпечують функціонування незаконних органів судової влади окупантів", - йдеться в повідомленні.

Санкція ч. 1 ст. 111 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Загалом з початку 2022 року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно 18 суддів та одного прокурора Автономної Республіки Крим, обвинувальні акти направлено до суду.

Раніше ДБР передало до суду провадження щодо держзради колишнього співробітника кримського СБУ.