МВС розробляє мінімальні вимоги до безпеки навчального процесу в школах

Якщо у школі не передбачений підвал, то укриття тоді має бути у пішій доступності від неї.

У Міністерстві внутрішніх справ завершують розробку мінімальних вимог до забезпечення безпеки навчального процесу в школах.

Про це в інтерв’ю виданню Telegraph розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

За його словами, далеко не всі навчальні заклади мають відповідні укриття, але президент Володимир Зеленський поставив завдання забезпечити безпеку процесу. Наразі, за інформацією Єніна, триває робота над цим питанням.

"Перш за все, це завдання для органів місцевої влади, але Державна служба з надзвичайних ситуацій, Міністерство внутрішніх справ теж докладе зусиль для організації цього процесу. Ближчими днями ми завершуємо розробку мінімальних вимог до забезпечення безпеки навчального процесу. Робимо ми це спільно з Міністерством освіти та науки", -зазначив Єнін.

Він зазначив, що у подальшому міністерство також буде контролювати процес. При цьому, наразі показник готовності навіть 50% шкіл не є для них задовільним.

"Якщо у школі не передбачений підвал, то укриття тоді має бути у пішій доступності від неї. У цих укриттях діти повинні не просто сидіти, а мають бути створені умови, щоб діти могли продовжувати навчальний процес навіть перебуваючи в укритті", - додав Єнін.

Нагадаємо, 20 липня відбулась селекторна нарада, учасники котрої обговорювали ситуацію з укриттями в закладах освіти напередодні старту нового навчального року в Україні. Повідомлялося, що станом на сьогодні лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту. Отже, основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях. З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни.