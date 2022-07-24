Окупанти з 24 лютого поранили 684 українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали 1042 українських дітей. З них 358 дітей загинули, ще 684 отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

Найбільше внаслідок російської агресії постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 54, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Так, стало відомо, що напередодні в результаті обстрілу російськими окупантами Миколаєва отримав осколкове поранення 17-літній хлопець.

Нагадаємо, що 20 липня на рапсовому полі в Дніпропетровській області виявили тіло 8-річної дитини.