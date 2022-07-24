Вибухи було чутно на аеродромі Мелітополя.

На околицях тимчасово окупованого Мелітополя в ніч проти 24 липня сталося кілька вибухів, зокрема на залізниці.

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру в Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу у напрямку Василівки та Токмака.

Крім того, вибухи було чутно на аеродромі Мелітополя, який окупанти намагаються відновити після атак ЗСУ, і на схід від міста біля села Костянтинівка.

"Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації", – написав Федоров.

Нагадаємо, що 12 липня у селищі Мирне Мелітопольського району горіла база військової частини ДСНС, яку захопили російські окупанти.