Російські окупанти провалили вступ до “ВНЗ” у Херсоні й Мелітополі

У тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі російські загарбники не можуть знайти бажаючих навчатись у місцевих “вишах”.

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

“Херсонський державний університет окупанти перейменували на “Херсонский государственный университет”: студентів немає, “вступ без іспитів” нікого не цікавить, дипломів не даватимуть”, - повідомили в Страткомі.

Крім того, у Мелітополі “Новий університет МДУ (МелДУ)” люди також оминають. стороною. Хоча у ньому є кілька десятків викладачів-колаборантів, студенти не бажають отримувати знання від зрадників. Також їх не цікавить російська “макулатура”.

Нагадаємо, окупаційна влада Росії захопила обласний Херсонський художній музей ім. Шовкуненка. Перше, що зробило “нове керівництво” - розкрило музейні фонди.