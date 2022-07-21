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На війні загинув журналіст Микола Рачок

Його бригада прийняла бій із чисельним загоном "Ліга" ПВК "Вагнер".

На війні загинув журналіст Микола Рачок

Сьогодні стало відомо, що на війні загинув журналіст видання про авто "InfoCar" Микола Рачок.

Про це повідомили в Комітеті з питань свободи слова ВР.

"Микола Рачок з початку повномасштабної війни пішов захищати Україну. Зі слів головного редактора видання, за ці п’ять місяців війни патріотизм, мотивація та сила духу зробила з Миколи воїна", - зазначили в парламентському комітеті.

Фото: Facebook/Паша П. Кашчук

"З перших днів великої війни Коля пішов захищати країну. Занадто світла, занадто інтелігентна людина, без бойового досвіду, без якихось фізичних даних, без військової спеціальності. Але ніхто цьому не здивувався, бо знали Колю, знали що він не може не піти за Україну. Не дивно, що одразу ж він отримав жартівливий позивний - Хлопчик", - написав у своєму Facebook головний редактор видання Павло Кашчук.

58 бригада, в якій служив Рачок, прийняла нерівний бій з чисельним загоном "Ліга" ПВК "Вагнер".

"Бій непростий, але ворога було повністю знищено. Прорив зупинено. Трупи «елітних» спецпризначенців купами валяються навколо позицій. Про це писали в новинах. Проте ця перемога була небезкоштовною… ", - зауважив Кашчук.

Нагадаємо, від початку повномасштабної російської агресії проти України загинули 32 журналісти.

За фактами злочинів російських військових проти журналістів в Україні порушили 46 справ.

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