У Миколаєві від ударної хвилі нічного обстрілу отримали пошкодження 13 житлових будинків, - Сєнкевич

Унаслідок нічних ракетних обстрілів Миколаєва 13 житлових будинків у центрі міста зазнали пошкоджень.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Від ударної хвилі та уламків було вибито понад 60 вікон, у семи будинках вибух пошкодив шиферні покрівлі.

"Працівники адміністрації району зафіксували дані пошкодження. Жителям, які звернулись за допомогою, видали плівку та брезент", - додав Сєнкевич.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня Росія обстріляла ракетами гуманітарний штаб у Миколаєві – тут згоріли тисячі тонн продукції. Під обстріли потрапили також АЗС, газогін та об'єкт інфраструктури.

Нещодавно очільник області Віталій Кім повідомив, що Миколаїв можуть закрити на декілька днів. Та коли саме запровадять тривалу комендантську годину, не уточнив.