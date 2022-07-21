​Резніков: У західних партнерів немає жодних сумнівів щодо цільового використання Україною зброї

«Я обговорював це з Ллойдом Остіном. Персонально. Про це я сказав вчора у Рамштайні під час засідання закритої сесії».

Україна запроваджує три рівні обліку постачання та використання зброї: програма НАТО Logfas, нова програма обліку та логістики військової техніки під робочою назвою «Каравай» та новий модуль на базі програми «СОТА» — інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни Апарату РНБО та Міноборони.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни «СОТА» щодо постачання озброєння від країн-партнерів, передає кореспондент LB.

«Я обговорював це з Ллойдом Остіном. Персонально. Про це я сказав вчора у Рамштайні під час засідання закритої сесії. Вони всі, хто не чув, почули. Тому наразі жодних підстав сумніватися (щодо використання поставленої зброї) немає. Чи ставити під сумнів. Цього жодного разу не виникало. Я маю надію, що воно так надалі буде продовжуватися», — заявив він.

Міністр запевнив, що наразі в Україні запроваджено трирівневий облік усіх постачань. І це позитивно сприйняли міжнародні партнери на останніх переговорах у Рамштайні.

Ще у 2019 році Україні була передана одна з найкращих логістичних систем НАТО Logfas. Цього року будуть розширені ліцензійні умови цієї програми, щоб використовувати її як мінімум на бригадному або навіть батальйонному рівнях. Після 24 лютого розпочато процес над створенням нової програми обліку та логістики військової техніки під робочою назвою «Каравай». Найближчим часом розпорядженням Уряду та Мінцифри буде затверджено цю програму. Третій рівень — це модуль на базі програми «СОТА» — інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни Апарату РНБО та Міноборони.

«Все буде відбуватися через три паралельні програми, які не конфліктують між собою, будемо продовжувати вести максимальний облік… За нашими розрахункам та планами, у нас буде три системи, які будуть працювати та пов'язані з моніторингом, контролем та логістичним забезпеченням постачання військової техніки та зброї Україні», — додав він.

За його словами, буде загальний облік та розуміння потреб: кількості наявної зброї, запасів, які завершуються та необхідності поповнення. Також буде надання інформаційної звітності нашим партнерам щодо виконання конкретних постачань по часу. А також її використання.

«Бо росіяни не полишають спроб через різноманітні інформаційні спецоперації, через поширення наративів, що українці «контрабасять зброю», втрачають її десь … Таким чином порушити політичну стабільність прийняття рішень країнами-партнерами щодо надання нам зброї», — пояснив він.

Але жодних «хвилювань у нас немає. Оскільки наші партнери точно знають: що і як вантажиться, як доставляється, під наглядом їх офіцерів. У нас також є офіцери деяких країн-партнерів, які мають повний доступ аж до точки на полі битви. Плюс інженери партнерських компаній також мають доступ до техніки, що потребує ремонту та відновлення. Вони звітують назад в офіси. Тому побоювань у нас нема. Це інформаційна війна (Росії)».

Нагадаємо, в Україні запустили нову систему моніторингу постачання зброї.

Днями у Пентагоні заявили, що не бачать ознак, аби надана Україні зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ. Натомість Росія хоче зірвати постачання зброї й поширює фейки про її контрабанду.