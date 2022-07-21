Відкриття відбулося у Києві на станції метро «Майдан Незалежності», а експозицію встановили у верхньому вестибюлі станції «Золоті Ворота».

Фонд Future for Ukraine організував виставку дитячих малюнків «Діти. Війна. Майбутнє». Відкриття відбулося у Києві на станції метро «Майдан Незалежності», а експозицію встановили у верхньому вестибюлі станції «Золоті Ворота».

Про це йдеться в пресрелізі організації.

За словами співзасновниці фонду, віцепрезидента FFU Олени Сотник, частину робіт надав благодійний проєкт "Мамо, я бачу війну", який збирає малюнки для цифрового музею.

Ідея виставки виникла, коли команда FFU відвідувала сиріт з дитячих будинків Львова та області - до Західної України евакуювали дитячі заклади опіки з регіонів, де ведуться активні бойові дії. Команда FFU передала діткам гуманітарну допомогу, речі, іграшки та художні матеріали, запропонувавши намалювати майбутнє й те, як вони бачать сьогоднішні події.

«На виставці представлено триста дитячих малюнків, на яких зображені переживання наших дітей, які бачать жахіття війни на власні очі. Діти зображують смерть, вибухи, страх, бомбосховища, кров, жах. Наймолодшому художнику 5 років. Маємо замальовки 8-річної Даринки з тимчасово окупованого Херсону та 11-річної Даші зі ще на той час більш-менш вцілілого Маріуполя. Малюнки показують усі жахи війни: зґвалтування у Бучі намалювала Маша з Одеси, смертельну посівну зобразила Валерія, Іванка зробила сюжет про солдатів Росії, які нищать пологовий будинок", - розповіла Олена Сотник.

Сотник також наполягає на тому, що всі українські діти мають отримати статус "дітей війни" та всебічну допомогу світової спільноти.

"Ми хочемо привернути увагу до проблем дітей. Через аномальний стрес багато з них потребують медичної та психологічної допомоги. У дітей зафіксовані порушення сну, енурез, випадки неконтрольованої агресії чи, навпаки, відстороненість та апатія", - додає правозахисниця.

Команда Future for Ukraine також збирає волонтерів, громадські організації та фахівців з усього світу для того, щоб допомогти українцям, які цього потребують: військовим і пораненим внаслідок бойових дій, дітям та їхнім родинам за кордоном та внутрішньо переміщеним особам.

Серед кейсів - індивідуальні аптечки для військових IFAK, встановлення систем металоостеофіксації для пацієнтів з переломами (вже проведено 27 операцій).

Крім того, фонд розпочав співпрацю з американськими фондами Rochester Regional Health Foundations та організацією RocMaidan, створеною українською діаспорою у США. Завдяки цьому фонди покращують логістику та можуть більш ефективно розподіляти благодійні внески з Америки. Також гуманітарну допомогу Фонд отримує з Японії, Польщі, Португалії та інших країн Європи.

У червні Future for Ukraine запустили одразу два великих проєкти - Гуманітарний штаб у Києві та Children Hub у Варшаві.

Київська команда Фонду разом із волонтерами приймає, формує та видає гуманітарні набори переміщеним особам.

Children Hub у Польщі команда FFU вирішила відкрити, щоб допомагати евакуйованим дітям та їхнім мамам з адаптацією у новій країні. Невдовзі фонд готується до відкриття другого хабу, великого й просторого, щоб задовольнити великий запит.