В одного з них вилучили пістолет Форт-12.

Нацгвардійці затримали в столиці двох чоловіків, які збирали інформацію для ворога, зокрема, знімали місцерозташування військовослужбовців.

Про це повідомило Північне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії України.

"Учора ввечері (21 липня, - ред.) під час виконання службово-бойових завдань, гвардійці затримали громадянина, що здійснював фото та відео зйомку військовослужбовців та місце їх розташування. При собі дана особа мала пристрій для відстрілу гумовими кулями Форт-12 з простроченим дозволом на носіння зброї", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка передали працівникам СБУ для подальшого з’ясування всіх обставин.

Того ж дня, біля опівночі, військовослужбовці затримали 51-річного мешканця Донецька, який робив фото поблизу контрольно-пропускного пункту та прилеглої території. При собі чоловік мав документи одного з російських підприємств.

Під час перевірки мобільного телефона чоловіка нацгвардійці з’ясували, що він активно листувався та телефонував на російські номери, а також спілкувався у чатах проросійських груп в телеграм-каналах. Затриманого передали працівникам Нацполіції для подальшого з’ясування обставин.

Нагадаємо, вчора СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу.