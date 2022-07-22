Українська делегація прибула в Стамбул для переговорів щодо зернової угоди

Українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим прибула в Стамбул на переговори щодо розв'язання зернового питання.

Представники делегації зустрілися з Генеральним секретарем Організації Антоніу Гуттерешем, повідомили на сторінці Мінінфраструктури в фейсбук.

"В фокусі діалогу – ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден", – йдеться у повідомленні.

ООН запевнила, що зробить максимум, щоб деблокувати експорт зерна з українських портів.

Від Росії до Туреччини прибув міністр оборони Сергій Шойгу.

13 липня в Стамбулі відбулася зустріч делегацій України і країни-окупантки, на якій обговорювалося відновлення експорту зернових. За результатами завершення перемовин жодна зі сторін конкретних результатів офіційно не озвучила. Президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні, що в переговорах є певний прогрес, найближчими днями будуть узгоджувати деталі з Генеральним секретарем ООН.

Генсек ООН також сказав про "критичний прогрес" у питанні розблокування експорту українських зернових.

Wall Street Journal із посиланням на джерела писала, що на переговорах було погоджено відновити експорт із трьох портів. За даними співрозмовників видання, зерно домовилися відправляти конвоями в супроводі українських суден з гарантуванням припинення вогню в географічних межах. Турецькі військово-морські сили перевірятимуть порожні кораблі, що прибуватимуть в українські порти. Таким чином Росії гарантуватимуть, що силам оборони не будуть постачати озброєння в суднах для зерна. Раніше Росія наполягала, що вона має перевіряти кораблі самостійно.

21 липня в Туреччині повідомили, що наступного дня відбудеться підписання угоди. В Офісі президента України повідомили, що до переговорів долучені українські військові експерти та МЗС. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що через недовіру до Росії Україна не послабить безпековий режим у Чорному морі.

У МЗС додали, що Україна підтримає лише рішення, що гарантуватимуть безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки.

За попередніми оцінками, блокування Росією вивезення зерна ставить під загрозу голоду близько 18 млн людей в Африці, Азії та Латинській Америці. Це загрожує новою міграційною кризою, адже люди виїжджатимуть до більш стабільних країн Європи.