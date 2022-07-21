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Завтра в Стамбулі підпишуть угоду про експорт українського зерна

Церемонія підписання відбудеться в палаці Долмабахче.

Завтра в Стамбулі підпишуть угоду про експорт українського зерна
Фото: надано ОПУ

22 липня в Стамбулі запланована церемонія підписання Угоди про відвантаження українського зерна, повідомляє турецьке видання Yeni Safak.

Угоду підпишуть за участі представників України, Росії, а також президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і Генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Церемонія відбудеться в палаці Долмабахче, початок заплановано на 16.30.

Інформацію про підписання угоди підтвердили в президентському управлінні з питань комунікацій Туреччини.

Нагадаємо, днями медіа повідомляли, що на перемовинах у Стамбулі 13 липня представники України і РФ за посередництва Туреччини і ООН попередньо домовились про відновлення експорту зернових із трьох портів Чорного моря.

Нині в ОП наголосили, що переговори про розблокування шляхів експорту українського зерна просуваються повільно. Через недовіру до РФ Україна не послабить безпековий режим у Чорному морі.

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