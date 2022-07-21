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Одеса отримала 1200 тактичних аптечок із Данії

Гуманітарну допомогу придбали за рахунок фонду Watches for good зі штату Філадельфія та Червоного Хреста.

Одеса отримала 1200 тактичних аптечок із Данії
Фото: скріншот відео

1200 тактичних аптечок отримала із Данії Одеса.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

За словами депутатки Одеської міської ради Марини Лозовенко, ці тактичні аптечки стануть в нагоді не тільки для допомоги військовим, а й для жителів міста.

"До складу аптечки входять якісні сертифіковані турнікети та інший інвентар - все, що потрібно у наших реаліях", - повідомила Лозовенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна мала отримати від Данії 25 БТРів, важкі міномети і тисячі мінометних снарядів. 

У квітні прем’єр-міністр Королівства Данії Метте Фредеріксен анонсувала передачу Україні більшої кількості зброї. Держава перерахувала також 600 тисяч данських крон в українську оборону та безпеку.

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