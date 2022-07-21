СБУ викрила в Києві схему незаконного перетину державного кордону

Організатор схеми переправляв за кордон під видом навчання.

Співробітники контррозвідки СБУ викрили та припинили протиправну діяльність мешканця Київщини, який переправляв громадян України призовного віку через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ в Києві і Київській області.

“У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник забезпечував клієнтам призивного віку пакет документів для перетину кордону України у період військового стану”, - йдеться у повідомленні.

Громадянин, бажаючий виїхати за кордон, за 1,6 тис. євро отримував підроблений студентський квиток, “документи” про зарахування особи у закордонному закладі освіти та псевдодовідку про відстрочку від призову.

Правоохоронці задокументували отримання підозрюваним завдатку у розмірі 800 доларів за виготовлення довідок для виїзду на навчання за кордон. Його затримали у Печерському районі столиці у одному із закладів харчування під час передачі грошей.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за минулі вихідні на Закарпатті прикордонники затримали сімох українців, які намагалися перетнути кордон за підробленими документами.