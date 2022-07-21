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СБУ викрила в Києві схему незаконного перетину державного кордону

Організатор схеми переправляв за кордон під видом навчання.

СБУ викрила в Києві схему незаконного перетину державного кордону
Фото: Пресслужба СБУ

Співробітники контррозвідки СБУ викрили та припинили протиправну діяльність мешканця Київщини, який переправляв громадян України призовного віку через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ в Києві і Київській області.

“У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник забезпечував клієнтам призивного віку пакет документів для перетину кордону України у період військового стану”, - йдеться у повідомленні.

Громадянин, бажаючий виїхати за кордон, за 1,6 тис. євро отримував підроблений студентський квиток, “документи” про зарахування особи у закордонному закладі освіти та псевдодовідку про відстрочку від призову.

Правоохоронці задокументували отримання підозрюваним завдатку  у розмірі 800 доларів за виготовлення довідок для виїзду на навчання за кордон. Його затримали у Печерському районі столиці у одному із закладів харчування під час передачі грошей. 

Затриманому повідомлено про підозру за  ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, за минулі вихідні на Закарпатті прикордонники затримали сімох українців, які намагалися перетнути кордон за підробленими документами.

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