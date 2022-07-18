​На Закарпатті затримали сімох чоловіків, які намагалися виїхати з України за підробленими документами

6 прямували до Словаччини, один - до Угорщини.

На Закарпатті за вихідні прикордонники затримали сімох українців, які намагалися перетнути кордон за підробленими документами.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Шестеро чоловіків прямували до Словаччини, один - до Угорщини.

"У пункті пропуску "Малий Березний" виявили два підроблені свідоцтва про народження дітей, які правоохоронцям надали 23-річний та 25-річний чоловіки. Обидва стверджували, що мають по троє неповнолітніх дітей, але не могли назвати дані ані їх, ані дружин. Окрім того, усі три документи у кожного з пред'явників були "видані" під одним і тим самим номером", - розповіли прикордонники.

На "Малих Селменцях" 35-річний киянин пред’явив тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і довідку військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку. Усі документи мали ознаки підробки.

Згодом затриманий зізнався, що придбав їх в Одесі за $5 тисяч.

Ще на пунктах пропуску "Малі Селменці" і "Тиса" викрили двох юнаків, які вдавали з себе здобувачів освіти за кордоном. Під час перевірки виявилося, що жоден не орієнтується в інформації про виші, у яких начебто навчається, і не володіють мовою викладання дисциплін.

"У пунктах пропуску "Ужгород" та "Малий Березний" у перетині кордону відмовили ще двом чоловікам, які надали на контроль "Тимчасові посвідчення військовозобов’язаного", що також містили ознаки підробки. Окрім того, прикордонники встановили, що такі документи взагалі не видавалися та в обліках не рахуються", - додали в ДПСУ.

Затриманим інкримінують порушення статей 358 і 336 Кримінального кодексу - підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та ухилення від призову за мобілізацією.

Нагадаємо, нещодавно в Держприкордонслужбі повідомляли, що кожного дня від 20 до 40 осіб намагаються незаконно перетнути кордон України. Нині цей показник набагато менший, ніж у перші тижні та місяць після введення воєнного стану.

Днями білоруський прикордонник під обстрілами своїх перетнув кордон на Волині, щоб приєднатися до Збройних Сил України.