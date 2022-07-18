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Російська ракета влучила в елеватор на Дніпропетровщині

Руйнувань також зазнали шкільне подвір'я і приватний будинок.

Російська ракета влучила в елеватор на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото. Нікополь, обстріл
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Російські окупаційні війська знову обстрілювали Дніпропетровщину. Цього разу - Синельниківський район, де ракети влучили в елеватор, шкільне подвір'я, а також у приватний будинок.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Наша область знову під російським вогнем. Ворог обстріляв Синельниківський район. Ракета поцілила у елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна. Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців", - написав він у Telegtam-каналі.

Попередньо, під час атаки люди не постраждали.

"Російська орда знову стріляє у мирних людей. Ніяких військових у селах не було. Ця атака в черговий раз доводить: російська армія - армія-терорист", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області. Сьогодні зранку обстріли продовжились - зруйновано приватні будинки і поранено жінку. Також повідомлялося, що зруйновано водопровід і газопровід, пошкоджено лікарню, промислове виробництво і порт.

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