З початку повномасштабної агресії РФ СБУ розслідує понад 500 проваджень щодо колаборантів

Від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну СБУ документує злочини, ідентифікує зрадників та визначає їхнє місцезнаходження в понад 500 відкритих провадженнях за фактами колабораційної діяльності.

Про це повідомляє українська спецслужба в Telegram.

Зокрема, на Луганщині співробітники СБУ викрили на співпраці з окупантами колишнього депутата районної ради від Партії регіонів. Ще один колаборант погодився на призначення до так званої прокуратури Білокуракинського району "ЛНР", а мешканець Старобільська на початку травня став "головним інспектором митного комітету ЛНР". Їм повідомлено про підозру.

На Донеччині викрито двох жителів Маріуполя, які добровільно обійняли посади тимчасових виконувачів обов’язків у керівному складі "районного відділу МВС "ДНР".

На Херсонщині співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом вчителя однієї зі шкіл Каховки. Встановлено, що зрадник приєднався до лав окупаційної адміністрації і був призначений "директором" навчального закладу.

"Наразі за всіма викрити фактами тривають комплексні заходи", – проінформувала спецслужба.

Нагадаємо, раніше було затримано ексголову Управління СБУ в Криму Кулініча.

Також українців закликали не користуватися телеграм-каналами причетними до російських спецслужб.