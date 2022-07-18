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​На Херсонщині горять та детонують боєприпаси окупантів

“Салюти для хороших − мертвих росіян, які вже ніколи не прокинуться”.

​На Херсонщині горять та детонують боєприпаси окупантів
Фото: Telegram Цаплієнко Ukraine Fights

Уранці 18 липня в Новокаховській громаді Херсонської області пролунали вибухи.

Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Із самого ранку в Новокаховській громаді чути вибухи. Знову горять і детонують боєприпаси ворога. Салюти для хороших − мертвих росіян, які вже ніколи не прокинуться", − написав він.

Нагадаємо, учора Збройні сили України завдали ракетного удару по тролейбусному депо в окупованому Алчевську Луганської області. Там розміщувався особовий склад окупантів.

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