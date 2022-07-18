​На Херсонщині горять та детонують боєприпаси окупантів

“Салюти для хороших − мертвих росіян, які вже ніколи не прокинуться”.

Уранці 18 липня в Новокаховській громаді Херсонської області пролунали вибухи.

Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Із самого ранку в Новокаховській громаді чути вибухи. Знову горять і детонують боєприпаси ворога. Салюти для хороших − мертвих росіян, які вже ніколи не прокинуться", − написав він.

Нагадаємо, учора Збройні сили України завдали ракетного удару по тролейбусному депо в окупованому Алчевську Луганської області. Там розміщувався особовий склад окупантів.