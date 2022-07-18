Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
ГоловнаСуспільствоПодії

​Авіакатастрофа Ан-12 у Греції: у Міноборони кажуть, що літак належав приватній компанії

Літак перевозив вантаж оборонної продукції сербського виробництва, що транспортувався Міністерству оборони Республіки Бангладеш.

​Авіакатастрофа Ан-12 у Греції: у Міноборони кажуть, що літак належав приватній компанії
Фото: greekcitytimes.com

Комерційний літак з українським екіпажем Ан-12Б, що зазнав катастрофи в Греції 16 липня 2022 року, належав приватній компанії.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.

"За інформацією Міністра оборони Сербії, зазначений літак перевозив вантаж оборонної продукції сербського виробництва, що транспортувався до кінцевого замовника − Міністерства оборони Народної Республіки Бангладеш", − йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони України висловило співчуття родинам загиблих членів екіпажу та зазначило, що авіація Збройних сил України перебуває у визначених місцях дислокації та продовжує виконувати завдання з відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави.

"Міністерство оборони України комплексно розгляне цей інцидент та повідомить про суспільно значущі деталі у разі їх встановлення", − зазначають військові.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня військово-транспортний літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали в громаді Пангеон на північному сході Греції. Як випливає з даних сервісу з відстеження переміщень літаків Flightradar24 від 16 липня, літак виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша в Сербії до столиці Йорданії − Амману.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг. За даними очевидців, літак загорівся ще у повітрі, швидко знизився, а потім упав на землю, після чого стався вибух.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також