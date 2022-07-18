​Авіакатастрофа Ан-12 у Греції: у Міноборони кажуть, що літак належав приватній компанії

Комерційний літак з українським екіпажем Ан-12Б, що зазнав катастрофи в Греції 16 липня 2022 року, належав приватній компанії.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.

"За інформацією Міністра оборони Сербії, зазначений літак перевозив вантаж оборонної продукції сербського виробництва, що транспортувався до кінцевого замовника − Міністерства оборони Народної Республіки Бангладеш", − йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони України висловило співчуття родинам загиблих членів екіпажу та зазначило, що авіація Збройних сил України перебуває у визначених місцях дислокації та продовжує виконувати завдання з відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави.

"Міністерство оборони України комплексно розгляне цей інцидент та повідомить про суспільно значущі деталі у разі їх встановлення", − зазначають військові.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня військово-транспортний літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали в громаді Пангеон на північному сході Греції. Як випливає з даних сервісу з відстеження переміщень літаків Flightradar24 від 16 липня, літак виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша в Сербії до столиці Йорданії − Амману.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг. За даними очевидців, літак загорівся ще у повітрі, швидко знизився, а потім упав на землю, після чого стався вибух.