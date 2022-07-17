Російські війська обстріляли Печеніги на Харківщині, загинув мирний житель

Російські окупаційні війська у неділю ввечері обстріляли із РСЗВ смт Печеніги Харківської області.

Про це повідомив селищний голова Олександр Гусаров.

"О 19.30 російським агресором із РСЗВ було обстріляно селище Печеніги. За попередньою інформацією, загинув чоловік 1984 року народження і поранено ще одну людину", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Гусаров наголосив, що такі обстріли можуть повторитися і закликав людей бути уважними та обережними.

"Хочу вкотре нагадати вам про необхідність неухильного дотримання правил особистої безпеки. Ворог віроломний і підлий, для нього немає жодних принципів людяності. Обстріли, які сьогодні забрали життя людини, можуть повторитися в будь-який час. Дуже прошу вас – будьте уважні та обережні, тримайтеся поблизу укриттів чи надійних місць захисту від обстрілів. Бережіть себе та своїх близьких!", - написав він.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція Харківщини зареєструвала 2370 кримінальних проваджень щодо обстрілів окупантами мирного населення