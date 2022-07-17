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Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай

На захоплених територіях росіяни обманом мобілізовують чоловіків через комунальні підприємства.

Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Фото: luganskua.com

Ті жителі тимчасово окупованих територій, які чекали на "русский мир", дочекалися його і тепер стоять у чергах по хліб.

Про це заявив керівник Луганської ОВА Серій Гайдай.

"Вони стоять у чергах, щоб отримати буханку хліба, газу немає, води немає, електрики немає, каналізація вся розбита. Міста чекає досить серйозна гуманітарна катастрофа", - сказав Гайдай.

Росіяни також крадуть і вивозять зерно, а освітянам забороняють продовжувати навчання учнів за українською освітньою програмою.

"Якщо окупанти дізнаються, що хтось спробує навіть дистанційно навчати дітей за українською системою, то цих людей карають", - додав керівник ОВА.

За словами Гайдая, загарбники серйозніше взялися за мобілізацію чоловіків на окупованих територіях. Якщо раніше цим питання займалися представники ОРЛО, то за хабарі відпускали частину чоловіків. Тепер же, як розповів очільник Луганщини, мобілізацією займається ФСБ, яке має завдання зібрати в області всіх дієздатних чоловіків і відправити на фронт.

Гайдай додав, що людей обманом запрошують на роботу в комунальні підприємства, обіцяючи високі зарплати і "бронювання" від росармії чоловіків. Але як тільки вони влаштовуються на роботу, наступного дня отримують повістки.

Попри те, що українські захисники контролюють невеличку частину Луганщини, вони завдають серйозних втрат окупантам у глибокому тилу, підкреслив керівник ОВА. 

Нагадаємо, два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України.

Збройні сили України завдали ракетного удару по тролейбусному депо в окупованому Алчевську Луганської області. Там розміщувався особовий склад окупантів.

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