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Я близький з народом України, на який сиплеться ракетний дощ, - Папа Франциск

Папа знову звернувся із закликом до міжнародної спільноти.

Я близький з народом України, на який сиплеться ракетний дощ, - Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск звернувся із черговим закликом до міжнародної спільноти - докласти зусилля для припинення війни в Україні, запевнивши свою близькість українцям, котрі щодня страждають від ракетних обстрілів.

Про це Папа Франциск сказав після молитви «Ангел Господній» під час недільної меси у Ватикані, повідомляє Vatican News.

«Я завжди близький також з багатостраждальним населенням України, на яке кожного дня сиплеться ракетний дощ», – сказав Папа Франциск і додав: «Невже не зрозуміло, що війна приносить тільки руйнування і смерть, віддаляючи народи одні від одних, вбиваючи істину та діалог? Молюся та сподіваюся, що всі міжнародні діячі дійсно докладатимуть зусилля для відновлення переговорів, а не для підживлювання безглуздя війни».

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск може відвідати Україну вже в серпні 2022 року.

Папа Римський Франциск назвав ракетний обстріл торгового центру в Кременчуку “варварським нападом”.

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