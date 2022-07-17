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​Окупанти на Херсонщині закликають жителів сплачувати їм за електроенергію

Тим часом невідомі особи під виглядом представників "Херсонобленерго" обходять помешкання.

​Окупанти на Херсонщині закликають жителів сплачувати їм за електроенергію
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни закликають жителів сплачувати їм за спожиту електроенергію.

Про це повідомили в АТ "Херсонобленерго".

"Знову у соціальних мережах особи, які не мають жодного відношення до АТ "Херсонобленерго" та постачання електричної енергії на території Херсонської області, поширюють маніпулятивні повідомлення з закликом сплачувати за електроенергію на рахунки окупаційного підприємства. Наголошуємо, це шахрайство!", - наголосили енергетики.

В товаристві додали, що їхні працівники не відвідують помешкання херсонців і не збирають показники лічильників.

"Невідомі особи, які під виглядом енергетиків, намагаються потрапити до Вашої оселі, є посібниками окупаційної влади", - зазначили в "Херсонобленерго".

У товаристві повідомили, що на території області розподіл та постачання електричної енергії здійснюють тільки підприємства "Херсонобленерго" і ТОВ " Херсонська обласна енергопостачальна компанія". Тільки вони працюють за українським законодавством. Тому сплачувати за надані послуги необхідно лише за рахунками цих підприємств. 

Херсонські енергетики також наголосили, що будь-яка співпраця з окупаційною владою призведе притягнення до кримінальної відповідальності за колаборантство.

Нагадаємо, днями депутат Херсонської облради, екснардеп ВРУ Сергій Хлань повідомляв, що російські загарбники готуються депортувати жителів Херсонщини в разі перешкоджання діяльності зрадників і окупантів.

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