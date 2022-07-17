​Окупанти на Херсонщині закликають жителів сплачувати їм за електроенергію

Тим часом невідомі особи під виглядом представників "Херсонобленерго" обходять помешкання.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни закликають жителів сплачувати їм за спожиту електроенергію.

Про це повідомили в АТ "Херсонобленерго".

"Знову у соціальних мережах особи, які не мають жодного відношення до АТ "Херсонобленерго" та постачання електричної енергії на території Херсонської області, поширюють маніпулятивні повідомлення з закликом сплачувати за електроенергію на рахунки окупаційного підприємства. Наголошуємо, це шахрайство!", - наголосили енергетики.

В товаристві додали, що їхні працівники не відвідують помешкання херсонців і не збирають показники лічильників.

"Невідомі особи, які під виглядом енергетиків, намагаються потрапити до Вашої оселі, є посібниками окупаційної влади", - зазначили в "Херсонобленерго".

У товаристві повідомили, що на території області розподіл та постачання електричної енергії здійснюють тільки підприємства "Херсонобленерго" і ТОВ " Херсонська обласна енергопостачальна компанія". Тільки вони працюють за українським законодавством. Тому сплачувати за надані послуги необхідно лише за рахунками цих підприємств.

Херсонські енергетики також наголосили, що будь-яка співпраця з окупаційною владою призведе притягнення до кримінальної відповідальності за колаборантство.

Нагадаємо, днями депутат Херсонської облради, екснардеп ВРУ Сергій Хлань повідомляв, що російські загарбники готуються депортувати жителів Херсонщини в разі перешкоджання діяльності зрадників і окупантів.