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Росія втратила 50 тис. осіб у війні проти України, - британський адмірал

Росія є менш могутньою державою, ніж це було на початку лютого, вважають у Британії.

Росія втратила 50 тис. осіб у війні проти України, - британський адмірал
Фото: тг канал Белгород Новости

За оцінками британських військових, Росія втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил, що дає "абсолютну впевненість" українським Збройним Силам, що вони переможуть у війні.

Таку оцінку висловив голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін, повідомляє "Європейська правда".

"Вони (Україна) абсолютно чітко розуміють, що планують повернути всю свою територію на умовах України, і вони бачать, що Росія потерпає від проблем. Росія за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності", – сказав Радакін.

Він уточнив, що це означає "50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені у війні, втрату майже 1700 російських танків і майже 4 тисячі бойових броньованих машин, які належать Росії".

"Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити великі міста за місяць, Росія мала амбіції посіяти розкол і тиснути на НАТО – така Росія є викликом світовому порядку. Росія зазнає невдачі в усіх цих амбіціях, Росія є менш могутньою державою, ніж це було на початку лютого", – підсумував він.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська Російської Федерації втратили загиблими 38 300 військовослужбовців.

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