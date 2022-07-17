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​Учора росіяни 22 рази обстріляли цивільну інфраструктуру в Донецькій області, є загиблі

Зруйновано 49 цивільних об'єктів, є жертви серед мирного населення.

​Учора росіяни 22 рази обстріляли цивільну інфраструктуру в Донецькій області, є загиблі
Фото: Національна поліція України у Telegram

Російські окупанти за минулу добу завдали 22 удари по будинках і цивільній інфраструктурі в 15 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram Національна поліція України.

"Росіяни обстріляли міста Покровськ, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, смт Південне та Залізне, села Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка, Удачне, Уманське, Дружби, Переїзне", – йдеться в повідомленні.

Фото: Національна поліція України у Telegram

Уточнюється, що обстріли велися ракетами НУРС, 9Н723 Іскандер-М, реактивними системами залпового вогню "Ураган", "Смерч", артилерією.

"Руйнувань зазнали 49 цивільних об'єктів: 33 житлових будинки, з них 5 багатоквартирних, школа, дитячий садок, медичний коледж, Палац культури, залізниця, підприємства", – уточнюють правоохоронці.

Фото: Національна поліція України у Telegram

Поліція і СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, зокрема, по навчальних закладах. Минулої доби три ракети прилетіло у Торецьку громаду. Одна влучила у житловий квартал Торецька, дві – у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. 

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