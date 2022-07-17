Росіяни продовжують бомбити острів Зміїний, - ОК "Південь"

Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього є ще якісь сили.

Війська Російської Федерації продовжують бомбити острів Зміїний.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує УНІАН.

"Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього є ще якісь сили для того, щоб переконати нас у своїй "могутності". І що він може ще зробити, як тільки час від часу вилітати та бомбити острів Зміїний? Оскільки намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнуть там гарнізон, який можна знищити. Але поки вони б'ють по тій техніці, яку залишили самі", - сказала вона.

Гуменюк також зазначила, що інформація про просування Збройних сил України в Херсонській області поки що залишається на рівні легкого військового шифрування.

"Просування є, і ті, хто в ньому задіяні, знають де воно і наскільки. Учасники цього процесу з боку мирного населення вже знають і дотримуються нашого режиму тиші. Ми їм вдячні. Ще трішечки й оголосимо населені пункти, які звільнені, і території", - сказала вона.

Нагадаємо, що 14 липня російські війська здійснили авіаційний удар по залишках своєї техніки на острові Зміїний.

Російські окупанти захопили Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема – ракетні комплекси.

У червні сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. 30 червня ОК "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний. 7 липня українські захисники підняли на острові національний прапор України.