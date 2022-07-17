Масштабний обстріл Донеччини і ракетні атаки на Харків та Миколаїв. Ситуація в регіонах зранку 17 липня

Однак російські війська продовжують обстрілювати прикордоння України та низку східних і південних областей.

Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій зранку 17 липня.

Черкащина: 16 липня приблизно о 17:00 дві ракети влучили в село Чигиринської громади. Окупанти поцілили в сільськогосподарське підприємство, потерпілих немає. Знищена сільгосптехніка та нечисленне поголів'я худоби. Пожежу ліквідували.

Сумщина: росіяни 16 липня обстрілювали Глухівську, Есманську, Новослобідську, Білопільську, Шалигинську та Хотінську громади. Ввечері з мінометів завдали понад 10 ударів на Краснопільщині. У ніч проти 17 липня були мінометні обстріли в Охтирському та Шосткинському районах. Без жертв і руйнувань.

Дніпропетровщина: обстріляли Апостолівську громаду Криворізького району. Без руйнувань і постраждалих.

Харківщина: вночі 17 липня росіяни завдали ракетний удар по Харкову. Сталося займання одного з поверхів п'ятиповерхової виробничої будівлі у Київському районі. Госпіталізували 59-річну жінку.

Також уночі окупанти вдарили по Дергачах. Сталося займання виробничої будівлі та автівки.

Луганщина: окупанти завдали два авіаудари, запустили чотири ракети по населених пунктах. Зафіксували три масштабні артобстріли. Чотири рази населені пункти обстрілювали з мінометів. росіяни намагалися просунутись у напрямку Верхньокам’янки, але без успіху.

Донеччина: росіяни стріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню “Ураган”, а також скинули ракету з “Іскандер-М”. Під обстрілами опинилися Торецьк, Авдіївка, Покровськ, Бахмут, Новоолександрівка, Журавка, Іллінка та Стародубівка. Пошкоджені 20 приватних будинків, приміщення сільськогосподарського підприємства, палац культури.

Зранку три ракетні удари завдали по Торецькій громаді: одна ракета влучила у житловий квартал Торецька, дві – у Залізне, де пошкоджені школа та дитсадок.

У Костянтинівці окупанти обстріляли територію медичного коледжу. У Соледарі внаслідок обстрілу сталася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості.

За добу в області загинули три людини, ще 12 – поранені.

Миколаївщина: вночі по Миколаєву завдали масштабний ракетний удар. Унаслідок влучання сталася пожежа на двох промислових підприємствах.

Напередодні російські війська обстрілювали Шевченківську та Галицинівську громади. Внаслідок обстрілу в селі Шевченкове загинули три людини, ще троє зазнали поранень.

Унаслідок обстрілів у Широківській громаді загинула жінка та зруйнований житловий будинок. Унаслідок обстрілів в Інгульській громаді горіли поля. Також увечері обстріляли село Володимирівка: влучання за межами населеного пункту.

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії зіткнення.

Херсонщина: упродовж 16 липня по області були вибухи. У Херсоні на центральних вулицях розгорнули декілька блокпостів, на яких перевіряють транспорт, сумки та документи, людей змушують знімати взуття. В ОВА такі заходи окупантів пов'язують із підвищенням активності партизанського руху.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили наступ ворога біля Івано-Дар’ївки і Верхньокам’янки на Донбасі.