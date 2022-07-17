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Інформація про витік гептилу із машинобудівного заводу у Дніпрі є фейком, – Корбан

"Російське керівництво збиралося вчинити терористичний акт у Дніпрі небачених масштабів".

Інформація про витік гептилу із машинобудівного заводу у Дніпрі є фейком, – Корбан
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Інформація про те, що внаслідок ракетного удару по Південному машинобудівному заводу (ПМЗ) у Дніпрі стався витік гептилу – компонента ракетного палива, є фейковою.

Про це керівник місцевої тероборони Дніпра Геннадій Корбан написав у соцмережі Facebook.

“Вчора російські війська завдали ракетного удару по Південному машинобудівному заводу. Сьогодні ворожі джерела почали розповсюджувати інформацію про витік гептилу”, – зазначив він.

Корбан зауважив, що гептил – це компонент ракетного палива, вкрай небезпечний для людини. “Впливаючи на людей, він вражає буквально всі системи людини… імунну, серцево-судинну, лімфатичну, нервову системи, шлунково-кишковий тракт, печінку, шкіру, а також викликає порушення репродуктивної діяльності... Насправді кожна частина організму людини уражається гептилом”, – сказав він.

Корбан зазначив, що у перші два місяці війни було створено робочу групу в рамках Штабу оборони Дніпра, до якої увійшли мер Борис Філатов, його заступники, керівництво заводу та конструкторського бюро “Південне”, ДСНС та Нацгвардії.

“Спільними зусиллями, з першої декади березня до кінця квітня 2022 року було проведено безпрецедентні заходи щодо утилізації гептилу та його похідних на обох підприємствах, де зберігалося це ракетне паливо”, – зазначив він.

На заходи щодо утилізації гептилу було виділено понад 100 млн грн, а проведення робіт контролювалося штабом оборони.

“У зв'язку з вищевикладеним запевняю мешканців Дніпра, що інформація, що розповсюджується ворожими джерелами, це фейк і відверта брехня. Також стверджую, що російське керівництво збиралося вчинити терористичний акт у Дніпрі небачених масштабів, який можна порівняти з ядерною катастрофою. Проте керівництво області та міста заздалегідь подбали про цю проблему”, – наголосив Корбан.

Нагадаємо, 15 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру, атака забрала життя трьох людей, ще 15 поранені.

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