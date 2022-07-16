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Зі Святогірської Лаври евакуювали сім’ю з кількаденним немовлям, там лишається ще 600 людей

Також врятували літню пару. 

Зі Святогірської Лаври евакуювали сім’ю з кількаденним немовлям, там лишається ще 600 людей

З території Святогірської Лаври, що розташована на березі річки Сіверський Донець у Донецькій області, вдалося евакуювати групу мирних мешканців. 

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Це родина, яка переховувалась в стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. Наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. 

Також змогла виїхати пара літніх людей – чоловік і жінка.

Зараз всі вони перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

“Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На її території перебуває до 600 мирних мешканців, з яких понад 50 діти, зокрема 4 немовлят”, – зазначили у ГУР.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу 4 червня почалася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври. Це був не перший обстріл Свято-Успенської Святогірської Лаври, яка є притулком для біженців від російської збройної агресії. 4 травня під час атаки на лавру там постраждали четверо людей. 30 травня під час обстрілу загинули двоє монахів, черниця. Ще троє ченців були поранені. 

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