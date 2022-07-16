Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ відбили намагання рашистів “перерізати” трасу Лисичанськ-Бахмут, – Гайдай

 Білогорівка та Верхньокам'янка продовжують тримати оборону.

ЗСУ відбили намагання рашистів “перерізати” трасу Лисичанськ-Бахмут, – Гайдай
Фото: luganskua.com

У Луганській області селища Білогорівка та Верхньокам'янка продовжують тримати оборону.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Наші захисники відбили намагання рашистів “перерізати” трасу Лисичанськ-Бахмут. Орки хотіли захопити “дорогу життя”, щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут”, – сказав він.

Окрім того, окупанти для пошуку слабких місць в обороні ЗСУ відправляють ДРГ, які “з завдання не повертаються”. 

“Так як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами. Партизани теж працюють…”, – додав Гайдай.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також