ЗСУ відбили намагання рашистів “перерізати” трасу Лисичанськ-Бахмут, – Гайдай

У Луганській області селища Білогорівка та Верхньокам'янка продовжують тримати оборону.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Наші захисники відбили намагання рашистів “перерізати” трасу Лисичанськ-Бахмут. Орки хотіли захопити “дорогу життя”, щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут”, – сказав він.

Окрім того, окупанти для пошуку слабких місць в обороні ЗСУ відправляють ДРГ, які “з завдання не повертаються”.

“Так як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами. Партизани теж працюють…”, – додав Гайдай.