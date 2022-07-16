Суд заарештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова, - ДБР

За матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, заарештовано частки фігуранта в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

Про це повідомило ДБР на своєму офіційному сайті.

За повідомленням бюро, загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

Однією з юридичних осіб, 100% статутного капіталу якої заарештовано, є ТОВ «ТРК "Інтеррадіо"» - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".

Пресслужба ДБР також нагадує, що у квітні 2022 року працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області".

6 липня 2022 року Генеральний прокурор, на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів, повідомила йому про підозру. 15 липня, за клопотанням ДБР народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави та оголошено в розшук.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно парламент виключив депутата-колаборанта Ковальова з податкового Комітету ВРУ.

Раніше окупанти призначили нардепа-колаборанта Ковальова "заступником голови уряду Херсонської області з питань сільського господарства".