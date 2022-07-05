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Окупанти призначили нардепа-колаборанта Ковальова заступником в самопроголошеній владі Херсонщини

Крім нього, “керувати” областю будуть російські “управлінці”.

Окупанти призначили нардепа-колаборанта Ковальова заступником в самопроголошеній владі Херсонщини
Фото: Facebook Олексія Ковальова

Олексій Ковальов, підозрюваний у колабораційній діяльності депутат Верховної Ради, став “заступником голови уряду Херсонської області з питань сільського господарства”.   

Про це повідомив голова самопроголошеної влади Херсонщини, колаборант Володимир Сальдо

“Головою уряду Херсонської області” став Сергій Єлісєєв, який раніше обіймав посаду першого заступника голови уряду Калінінградської області – керівника апарату уряду Калінінградської області.  

Ще одним заступником “голови уряду Херсонщини”, з внутрішньої політики, став Володимир Безпалов, раніше працювавший у Калінінградській області  першим заступником міністра з муніципального розвитку та внутрішньої політики.

Т. зв. міністерство освіти та науки очолив Михайло Родіков, який раніше був заступником голови Адміністрації міського округу Кашира Московської області. З 2015 по 2018 роки він “адаптував освітню систему Севастополя під російські реалії”. 

Нагадаємо, нардеп Олексій Ковальов “живий і здоровий” та планує незабаром “приступити до своїх функціональних обов'язків”.

Нагадаємо, раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив інцидент з автомобілем нардепа від "Слуги Народу" Олексія Ковальова на Херсонщині.

Раніше повідомлялось, що за ініціативи Державного бюро розслідувань порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність. Ковальов після початку окупації частин Херсонщини залишився на тимчасово захопленій території.

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