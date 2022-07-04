Головне за день. Понеділок, 4 липня

Зруйнована Луганщина, HIMARS в роботі, наша національна ідея та Spinraza в Україні. Яким запам’ятається 131-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники, щоб виправдати руйнування цивільних об’єктів - церков, шкіл, лікарень - роблять інформаційні вкиди про розташування там українських військових підрозділів.

Командування закликало українців довіряти інформації тільки з перевірених джерел і не поширювати російські фейки і дезінформацію.

Тим часом українські захисники, як розповіли в Генштабі, продовжують завдавати втрат рашистам і відбивати чимало ворожих наступів. Так на Харківському напрямку українські бійці зупинили ворожий штурм у бік Соснівки і відкинули росіян, а на Краматорському – відбили штурм у населеному пункті Білогорівка. Окупанти відійшли.

Детальніше про ситуацію на інших напрямках станом на 18.00 4 липня – в нашій новині.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що невелика частина території Луганської області все ще залишається під контролем українських військових.

"Тримаємо оборону невеличкої частини Луганщини, аби наші військові встигли побудувати захисні редути. У районі Білогорівки тривають бої", – зазначив Гайдай.

Інфраструктура Луганщини зруйнована на 90%, 60% будинків не підлягають відновленню.

Журналісти французького телеканалу FRANCE 24 під час роботи над сюжетом про українських рятувальників на Донеччині потрапили під обстріл.

Разом із французькими журналістами під обстрілом опинилися рятувальники і місцеві мешканці, які прийшли по підвезену працівниками ДСНС воду.

Кадри російських обстрілів журналісти з сюжету не вирізали.

На Ізюмському напрямку українські військові завдали ударів по ворожих складах з боєкомплектами для артилерії окупантів.

Військові оприлюднили відео знищення ворожих запасів.

Наші захисники опублікували також яскраве фото роботи ракетних систем HIMARS на Запорізькому напрямку.

"Бойова робота HIMARS. Запорізький напрямок. Гарно, швидко, точно", - підкреслили військові.

Українці не можуть скласти зброю, бо інакше зникнуть. Росія стріляє для знищення, Україна – для виживання. Однак національною ідеєю України є мир, заявив президент Володимир Зеленський у спілкуванні зі студентами й викладачами японського Університету Тойо.

"Мир, який є для вас звичним, який був звичним і для нас. Але все змінилось у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і почала бойові дії на сході України. І 24 лютого 22 року, коли агресія поширилась на південь, північ, центр, захід, коли повномасштабна війна, немов цунамі, накрила всю Україну", – заявив президент.

Сьогодні ж Володимир Зеленський відкрив Конференцію з питань відновлення України, яка стартувала в швейцарському місті Лугано.

Серед учасників – очільники країн ЄС і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Президент Зеленський виступав за допомогою відеозвʼязку.

"Це свідома тактика Росії – не просто обстріли, а ставка в ідеологічному протистоянні", – зазначив президент, наголосивши, що РФ є державою-терористом. Саме через те, що напад Росії – це атака не лише на Україну, а й на європейську систему, і відновлення держави має бути спільною справою.

Про що ще говорив Зеленський - у новині.

У сьомому санкційному пакеті Євросоюзу Україна хоче бачити повне відключення російських банків від SWIFT і блокування можливостей Росії розпоряджатися золотовалютними резервами.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтервʼю LB.ua.

Також у пакет має увійти відрізання Росії від світової морської торгівлі.

На чому ще наполягає Україна – в нашій новині та в інтерв’ю.

Захисники Маріуполя з підрозділу "Ведмеді", що входить до складу полку "Азов", були вивезені окупантами в невідомому напрямку. Їх тримають окремо від інших полонених.

Про це на брифінгу повідомила Марина Кравцова, дружина командира підрозділу "Ведмеді", який брав участь в обороні Маріуполя.

За її словами, є дані, що свідчать про так званий судовий процес над бійцями цього підрозділу в ОРДО. Окупанти вимагають в ручних судах на тимчасово окупованій території смертної кари.

Кравцова звернулась до світової спільноти з вимогою відреагувати на це. Вона також попередила, що окупанти примушують полонених українців давати неправдиві свідчення. Подробиці – в новині.

Міністерство охорони здоров'я України вперше отримало препарат Spinraza для лікування СМА – спинально- м’язової атрофії. Ліки розподілили між 13 лікарнями.

Spinraza називають "найдорожчою ін’єкцією" у світі, адже один лише флакон вартує понад $100 тисяч. Важкохворі малюки отримали шанс на одужання, а їхні батьки - надію.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!