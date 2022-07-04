Відкрилася конференція в Лугано у Швейцарії, яка присвячена відбудові України. І відбудова - не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Відкрилася конференція в Лугано у Швейцарії, яка присвячена відбудові України. Одразу хочу зазначити, що коли говорять про відбудову, часто некоректно розставляють акценти. Це ж не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз”, - повідомив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що українські сили звільнили від окупантів понад тисячу населених пунктів, щотижня додаються нові. Всі вони зазнали масштабних руйнувань, і це означає потребу в колосальних коштах на відновлення інфраструктури, на повернення медицини й соціальних послуг, на відновлення нормального економічного життя. Одних лише зруйнованих будинків у звільнених районах – десятки тисяч.

Президент додав, що потрібно готувати школи та університети до нового навчального року на всій вільній території країни й у нових умовах постійної загрози, зокрема ракетних ударів... Також треба готуватися до зими й зробити все, щоб ми пройшли цю зиму спокійно з погляду енергетики попри будь-які загрози, які створює щоденно Росія.

Володимир Зеленський підкреслив, що значна частина економіки знищена бойовими діями та російськими ударами, тисячі підприємств не працюють. Це означає високу потребу в робочих місцях, у забезпеченні соціальних виплат попри зниження податкових надходжень.

“Сьогодні в Києві з візитом була Премʼєр-міністр Швеції пані Андерссон. Головні теми – це оборонна підтримка – отримаємо новий посилений пакет – вдячні. А також нові санкції проти Росії й нові можливості для України, зокрема в питаннях переробки відходів”, - розповів президент.

Він додав, що в Україні довгий час нехтували цією темою, хоча це не просто про те, що робити зі сміттям, а й про безпеку та якість життя. Нам потрібно мінімум 25 нових і сучасних технологічно передових заводів з переробки відходів. Вони здатні забезпечити і енергією, і вторинною сировиною, і нарешті розв'язанням застарілої проблеми сміттєзвалищ і полігонів відходів, нездатності багатьох громад знайти рішення для відходів.

“І якщо декому здається, що це не на часі, то я хочу сказати, що відбудова нашої держави – це не просто відновлення стін, які в нас були і які були зруйновані обстрілами. Україна має стати найбільш вільною, найбільш сучасною і найбільш безпечною країною Європи – в усіх сенсах слова, зокрема і в тому, що стосується стану нашого довкілля”, - наголосив Зеленський.

Президент також привітав президента США Байдена, американський народ і всіх наших друзів у Сполучених Штатах із головним святом Сполучених Штатів Америки - Днем незалежності.

“Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними; що Творець обдарував їх певними невідбірними правами, до яких належать життя, свобода й прагнення щастя; що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить зі згоди тих, ким вони управляють”, - процитував президент Декларацію незалежності Сполучених Штатів, і нагадав, що українці неодноразово у своїй історії демонстрували, що в нас – схожі принципи. Достатньо поглянути на українські Майдани або на нашу завзятість у захисті свободи.

Володимир Зеленський привітав українських поліцейських з Днем Національної поліції, вручив нагороди тим, на якості роботи кого базується правопорядок.

“Звичайно, потрібно зробити ще чимало для того, щоб українська поліція повністю відповідала вимогам сучасності. Але памʼятайте про героїв-поліцейських, які воюють на передовій. Про тих, хто забезпечує розмінування. Хто допомагає жертвам обстрілів. Хто проводить евакуацію. Хто доправляє гуманітарну допомогу. І хто забезпечує всім нам захист від злочинності”, - зазначив президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, Харків і райони Харківської області, Донбас. ЗСУ відповідають, тиснуть і день за днем знищують наступальний потенціал окупантів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відкрив Конференцію з питань відновлення України, яка стартувала в швейцарському місті Лугано. Серед її учасників – очільники країн ЄС і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Президент Зеленський виступав за допомогою відеозвʼязку.