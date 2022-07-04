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У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури

Жителі повідомляють про численні вибухи.

У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
Фото: Telegram/БРАТЧУК

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку біля залізничного вокзалу внаслідок обстрілів спалахнули пожежі на об'єктах залізничної інфраструктури.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Сьогодні прямо якесь свято бавовни. В районі залізничного вокзалу Донецька теж бавовна", - пожартували в СтратКомі.

Речник Запорізької ОВА Сергій Братчук зауважив, що "пожежі сталися через порушення правил протипожежної безпеки".

Тим часом у донецьких пабліках у соцмережах жителі повідомляють про численні вибухи та пожежу на ринку біля залізничного вокзалу.

Нагадаємо, британське міноборони заявило, що після захоплення Лисичанська в Луганській області російські військові, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

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