Жителі повідомляють про численні вибухи.

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку біля залізничного вокзалу внаслідок обстрілів спалахнули пожежі на об'єктах залізничної інфраструктури.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Сьогодні прямо якесь свято бавовни. В районі залізничного вокзалу Донецька теж бавовна", - пожартували в СтратКомі.

Речник Запорізької ОВА Сергій Братчук зауважив, що "пожежі сталися через порушення правил протипожежної безпеки".

Тим часом у донецьких пабліках у соцмережах жителі повідомляють про численні вибухи та пожежу на ринку біля залізничного вокзалу.

Нагадаємо, британське міноборони заявило, що після захоплення Лисичанська в Луганській області російські військові, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.