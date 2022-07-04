Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві затримали експравоохоронців, які викрали зі сховища Спецзв'язку дорогоцінні метали на 90 млн грн

Піймали трьох осіб, шукають інших причетних до пограбування.

У Києві затримали експравоохоронців, які викрали зі сховища Спецзв'язку дорогоцінні метали на 90 млн грн
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили і затримали колишніх працівників правоохоронних органів, які пограбували сховище поштових відправлень ДП "Спецзвʼязок".

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури. Вона здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні.

Зловмисники на початку березня проникли в будівлю одного зі столичних відділень Держспецзв’язку, яку було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу. Підозрювані потрапили в сховище, де зберігались дорогоцінні метали та ювелірні вироби вартістю понад 90 млн гривень, і викрали майно.

Потім розпорядилися ним на свій розсуд.

Фото: Київська міська прокуратура

"У межах досудового розслідування у фігурантів провадження проведено 15 санкціонованих обшуків на території міста Києва та Київської області, під час яких виявлено та вилучено частину викрадених ювелірних виробів загальною вагою 8 кг, зброю, бойові припаси та вибухові речовини, а також готівкові кошти. За результатами проведених слідчих дій затримано 3 осіб, яким повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів", - розповіли в прокуратурі.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Наразі шукають інших причетних до пограбування.

Нагадаємо, раніше в столиці під час комендантської години обікрали поштовий склад на суму майже 1 млн грн.

У Київській області правоохоронці викрили трьох зловмисників із селища Глеваха, які обкрадали місцеві АЗС, що залишились без нагляду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також