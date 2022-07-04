У Києві викрили і затримали колишніх працівників правоохоронних органів, які пограбували сховище поштових відправлень ДП "Спецзвʼязок".

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури. Вона здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні.

Зловмисники на початку березня проникли в будівлю одного зі столичних відділень Держспецзв’язку, яку було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу. Підозрювані потрапили в сховище, де зберігались дорогоцінні метали та ювелірні вироби вартістю понад 90 млн гривень, і викрали майно.

Потім розпорядилися ним на свій розсуд.

Фото: Київська міська прокуратура

"У межах досудового розслідування у фігурантів провадження проведено 15 санкціонованих обшуків на території міста Києва та Київської області, під час яких виявлено та вилучено частину викрадених ювелірних виробів загальною вагою 8 кг, зброю, бойові припаси та вибухові речовини, а також готівкові кошти. За результатами проведених слідчих дій затримано 3 осіб, яким повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів", - розповіли в прокуратурі.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Наразі шукають інших причетних до пограбування.

Нагадаємо, раніше в столиці під час комендантської години обікрали поштовий склад на суму майже 1 млн грн.

У Київській області правоохоронці викрили трьох зловмисників із селища Глеваха, які обкрадали місцеві АЗС, що залишились без нагляду.