В Україні заарештували майно російських і білоруських підприємств на понад 360 млн грн

В Україні заарештували 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 залізничних вагонів з мінеральними добривами, які ввезли та використовували із порушенням митного законодавства України.

"Для забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їхньої можливої конфіскації надалі Офіс Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва наклав арешти. Орієнтовна вартість арештованого майна складає понад 360 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснює Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, раніше в Україні за ініціативи СБУ заарештували активи компанії, якою володіли особи з оточення президента РФ Путіна. Це один з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як у межах держави, так і за кордон.