Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні заарештували майно російських і білоруських підприємств на понад 360 млн грн

Понад 300 залізничних вагонів з контейнерами ввезли з порушенням митного законодавства України.

В Україні заарештували майно російських і білоруських підприємств на понад 360 млн грн
Фото: 5.ua

В Україні заарештували 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що на території України знаходяться залізничні контейнери, що належать російським та білоруським підприємствам, а також 300 залізничних вагонів з мінеральними добривами, які ввезли та використовували із порушенням митного законодавства України.

"Для забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їхньої можливої конфіскації надалі Офіс Генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва наклав арешти. Орієнтовна вартість арештованого майна складає понад 360 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснює Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, раніше в Україні за ініціативи СБУ заарештували активи компанії, якою володіли особи з оточення президента РФ Путіна. Це один з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як у межах держави, так і за кордон. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також