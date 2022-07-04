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Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова

Представниці Асоціації родин захисників Азовсталі повідомили деталі про звільнених з полону бійців і тих, хто досі перебуває під контролем у ворога. 

Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Марина Кравцова
Фото: скрін відео

Захисники Маріуполя з підрозділу "Ведмеді", що входить до складу полку "Азов", були вивезені окупантами в невідомому напрямку. Їх тримають окремо від інших полонених.

Тривалий час вважалося, що вони загинули, однак згодом зʼявилась інформація про захоплення в полон. Про це на брифінгу повідомила Марина Кравцова, дружина командира підрозділу "Ведмеді", який брав участь в обороні Маріуполя.

За її словами, є дані, що свідчать про так званий судовий процес над бійцями цього підрозділу в ОРДО. Окупанти вимагають в ручних судах на тимчасово окупованій території смертної кари. 

"Світ спостерігає, але бездіє", – наголосила вона.

Кравцова звернулась до світової спільноти з вимогою відреагувати на це.

Вона також попередила, що окупанти примушують полонених українців давати неправдиві свідчення. 

"Заяви, які роблять наші хлопці на відео, здійснені під тиском. Ми не маємо реагувати на ці провокації. Маємо розуміти, що зараз вустами наших хлопців говорить ворог. Відомо, що підрозділ "Ведмеді" перебуває окремо, вивезені в невідомому напрямку", – зазначила вона. 

Тетяна Харько, сестра Сергія Волинського – в.о. командира 36 бригади морської піхоти, представниця Асоціації родин захисників Азовсталі, на брифінгу повідомила, що зараз усі звільнені 29 червня з полону українці були направленні на лікування в шпиталі. 

Вона зазначила, що задля безпеки захисників Асоціація утримається від коментарів щодо того, чи катували ворожі війська полонених. 

"Звільнені захисники розкажуть про те, через що вони пройшли, коли будуть готові. Дуже прошу журналістів поважати відчуття хлопців та дівчат, які повернулися з полону", – закликала вона.

Харько подякувала президенту України, ГУР Міноборони та всім іншим, хто доклав зусилля заради звільнення.

29 червня на підконтрольну Україні територію повернулися 144 військових, зокрема 95 – захисники Азовсталі. Більшість з них мають важкі поранення, ампутації. 

У полоні перебувають ще близько 2000 захисників Маріуполя. 

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