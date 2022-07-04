Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти створили комендатуру Сєвєродонецька, – Олександр Стрюк

За їхнім задумом, вона має замінити місцеву владу.

Окупанти створили комендатуру Сєвєродонецька, – Олександр Стрюк
Фото: Cергій Гайдай/facebook

В Сєвєродонецьку окупанти намагаються відновити адміністративну діяльність.

Про це під час телемарафону повідомив керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Вони створили комендатуру, яка, за їхнім задумом, має замінити місцеву владу", – йдеться у повідомленні.

За його словами наразі загарбники шукають спеціалістів ЖКГ.

Крім того, у місті тривають спроби відновити електропостачання за допомогою переносних генераторів, проте навіть у випадку успіху електроенергії не вистачить навіть для запуску насосних станцій.

Також очільник адміністрації міста повідомив, що так звана комендатура Сєвєродонецька збирається провести перепис населення, в першу чергу – дітей, задля, нібито, організації навчального процесу в ущент зруйнованому місті.

Нагадаємо, призначений росіянами гауляйтер Сєвєродонецька має дев'ять класів освіти.

Раніше повідомлялось, що гуманітарна ситуація в Сєвєродонецьку залишається складною, а до відводу військ у місті ще залишалося 7-8 тис. українського населення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також