Окупанти створили комендатуру Сєвєродонецька, – Олександр Стрюк

За їхнім задумом, вона має замінити місцеву владу.

В Сєвєродонецьку окупанти намагаються відновити адміністративну діяльність.

Про це під час телемарафону повідомив керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Вони створили комендатуру, яка, за їхнім задумом, має замінити місцеву владу", – йдеться у повідомленні.

За його словами наразі загарбники шукають спеціалістів ЖКГ.

Крім того, у місті тривають спроби відновити електропостачання за допомогою переносних генераторів, проте навіть у випадку успіху електроенергії не вистачить навіть для запуску насосних станцій.

Також очільник адміністрації міста повідомив, що так звана комендатура Сєвєродонецька збирається провести перепис населення, в першу чергу – дітей, задля, нібито, організації навчального процесу в ущент зруйнованому місті.

Нагадаємо, призначений росіянами гауляйтер Сєвєродонецька має дев'ять класів освіти.

Раніше повідомлялось, що гуманітарна ситуація в Сєвєродонецьку залишається складною, а до відводу військ у місті ще залишалося 7-8 тис. українського населення.