ДБР повідомило про підозру в держзраді колишньому командиру підводного човна "Запоріжжя"

Він перейшов на бік ворога у 2014 році.

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді капітану І рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. У 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" командир здав єдину українську субмарину без бою.

Про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті.

Зрадник присягнув збройним силам РФ та продовжив службу у російському Чорноморському флоті. Наразі він заступник командира 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського Флоту РФ воює проти України на боці окупантів.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили зраднику про підозру у державній зраді за ч. 1 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо, ДБР вже повідомило про підозру іншому зраднику - командиру російського фрегата "Адмірал Макаров", який дезертирував із Криму.

Раніше радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що кожен посадовець, який переходить на бік окупантів, стає ціллю для українських спецслужб і судів.