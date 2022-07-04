Невелика частина Луганщини лишається під контролем ЗСУ, – Гайдай

Невелика частина території Луганської області все ще залишається під контролем українських військових.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Тримаємо оборону невеличкої частини Луганщини, аби наші військові встигли побудувати захисні редути. У районі Білогорівки тривають бої”, – зазначив він.

Загалом на Луганщині росіяни зруйнували інфраструктуру на 90%. Відновленню не підлягають 60% будинків. Окупанти не відновлять водо- та газопостачання, забезпечити міста електроенергією вони можуть лише частково.

Нагадаємо, учора після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України покинули місто. У Генштабі наголосили – продовжують боротьбу, але для успіху "недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси".

Місто Лисичанськ було останнім великим населеним пунктом Луганської області, що залишалося під контролем України. Тепер увага Росії майже напевно перейде на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил, прогнозують в Міноборони Великої Британії.