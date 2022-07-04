Головне за ніч. Понеділок, 4 липня

Окупований Лисичанськ, Сумщина під обстрілами, "другорядна роль" НАТО та стрілянина в Копенгагені.

На сході ворожі сили хоча й значно повільніше, ніж їм хотілося б, але поки що просуваються вперед. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог закріпився в Лисичанську і Білогорівці.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи небезуспішно продовжують вогневе ураження складів боєприпасів і скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.

Детальніше про оперативну обстановку – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби російська армія втратила близько 230 військових, 5 танків, 15 катерів і 10 броньованих машин. З початку війни українські військові ліквідували 36 200 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Окупанти закріпилися в Лисичанську, також їм вдалося форсувати Сіверський Донець, щоб на пʼятий місяць повномасштабного вторгнення захопити Білогорівку. Крім цього, вони окупували Золотарівку, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни переважали сили захисників на Луганщині вдесятеро. Навіть в останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем медики госпіталізували поранених, рятували місто пожежники, поліція фіксувала злочини. Перевага ворога в особовому складі нівелювалася майстерністю українських бійців, але необхідна для витіснення ворога кількість далекобійної зброї до України ще не надійшла, зазначив Гайдай.

У Американському інституті дослідження війни (ISW) повідомили, що бойовими діями в Лисичанську керували двоє російських генералів: командувач Центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін та командувач Повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін. Останній також командує "південною" групою військ Росії в Україні.

На думку аналітиків ISW, участь двох високопоставлених офіцерів, залучених до однієї справи на невеликій ділянці фронту, ймовірно, вказує на те, що для президента РФ Путіна надзвичайно важливо захопити Лисичанськ і вийти на кордон Луганської області.

У неділю, 3 липня, ворог випустив на територію Сумської області понад 230 мін та снарядів різного калібру, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Атинський психоневрологічний інтернат психоневрологічний інтернат, поранені троє пацієнтів.

Росія вкотре обстріляла Криворізький район Дніпропетровщини, а саме Зеленодольську та Широківську громади. Люди, на щастя, не постраждали, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

У Харкові о 4 ранку росіяни вдарили по одному з освітніх закладів міста, виникла пожежа, частина будівлі зруйнована. На місці ще працюють правоохоронці, попередньо постраждалих немає.

Крім того, ворог посилив обстріли Донеччини.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

В НАТО стратегічно було ухвалено рішення, що воно не буде на передових ролях у підтримці України, сказав у інтервʼю LB очільник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

"Станом на 24 лютого НАТО було в просунутій позиції відносно ЄС, бо в НАТО було принаймні рішення, що Україна стане членом Альянсу, а в ЄС не було навіть європейської перспективи для України. Вони навіть боялися визнати, що ми в принципі її маємо". За останні чотири місяці Європейський Союз просто вирвався вперед і вже пішов на друге коло, а НАТО залишилося там, де і було, пояснив спірозмовник LB.

На його думку, в Альянсі ухвалили неформальне рішення, щоб Росія не використовувала аргумент про те, що вона воює з НАТО, бути "на другорядних ролях".

Схоже, намагання виявилося даремним, Росія все одно саме цей аргумент і використовує. Детальніше – в інтерв’ю. Якщо ви ще не читали інтерв’ю LB очільника українського уряду Дениса Шмигаля, теж обов’язково почитайте.

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