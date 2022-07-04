У неділю, 3 липня ворог випустив на територію Сумської області понад 230 мін та снарядів різного калібру.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська.

“З пів на десяту ранку по Зноб-Новгородській громаді почався масовий обстріл, ймовірно із САУ, із використанням фосфорних та флешетних снарядів калібру 120, 152 мм. Всього 120 пострілів (приходів)”, – йдеться у повідомленні. Згорів один автомобіль.

О 09:45 окупанти обстріляли околиці одного з сел Зноб-Новгородської громади, зафіксовано 20 приходів.

“Близько 10 ранку по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач”, – зазначив Живицький.

Опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок.

З 12:30 у напрямку м. Білопілля з території РФ було 10 приходів із САУ, після цього – ще вогонь із міномету.

Фото: t.me/Zhyvytskyy

У цей же час тривав мінометний обстріл Хотінської громади, 30 прильотів. А з 16:00 зафіксовано ще 20 мін.

Близько 19:00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас.

Наслідки обстрілів уточнюються.