Зеленський про Лисичанськ: ми повернемося завдяки нашій тактиці

Україна нічого не віддає, а окуповані території ми повернемо завдяки тактиці та сучасній зброї.

Про це йдеться у відеозверненні президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що “cтіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе”.

“І якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає тільки одне: що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї”, – додав Зеленський.

Україна нічого не віддає, зауважив очільник країни.

“А коли хтось там у Москві щось доповідає про Луганську область – хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, у перші дні цього вторгнення, навесні й зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні”, – підкреслив він.

Зеленський зауважив, що українські військові поступово рухаються вперед – і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі.

“Зміїний – гарний приклад цього. Буде день, коли те ж саме скажемо й про Донбас”, – підкреслив президент.

Нагадаємо, після важких боїв за Лисичанськ (Луганська область) Сили оборони України покинули місто.

Очільник Луганщини повідомив, що російські окупаційні війська закріплюються в районі Лисичанська і атакують місто із незрозуміло жорстокою тактикою.