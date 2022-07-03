Зеленський привітав рішення ізраїльського суду про відміну віз для українців

"Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!"

Президент України відреагував на рішення ізраїльського Вищого суду справедливості (БАГАЦ) відмінити візи для українців.

У своєму Twitter Володимир Зеленський привітав рішення Феміди Ізраїля - БАГАЦ зобов'язав уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України.

"Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!", - наголосив Зеленський.

Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд 🇮🇱 скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян 🇺🇦. Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2022

Нагадаємо, 15 березня посольство України в Ізраїлі повідомило, що Ізраїль скасував можливість безвізового в’їзду для громадян України, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки – дозволи на неї надає МВС. Також було встановлено квоту - для 5000 охочих в'їхати.

Тоді 85 відомих українських євреїв звернулися до уряду та Кнесету Ізраїлю із закликом скасувати запроваджені додаткові процедури, що ускладнюють в'їзд українців.

Згодом Ізраїль частково пішов на поступки щодо біженців з України.