Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб

Російські окупанти на Краматорському напрямку форсували річку Сіверський Донець. Також вони намагаються захопити Білогорівку, біля неї та Григорівки було зафіксовано артилерійські обстріли.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
На Лисичанському напрямку рашисти обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. В результаті окупанти захопили Золотарівку.
За інформацією українського командування, захисники змогли відбити декілька ворожих штурмів - у напрямку Пасіка – Долина (Слов'янський напрям) та Ниркове – Берестове (Бахмутський).
Загарбники безуспішно намагалися провести розвідку боєм у напрямку Василівка – Берестове. Вели штурмові дії на напрямках Вовчоярівка – Спірне та Миколаївка – Спірне. Однак зазнали значних втрат і відійшли.
Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 3 липня така:
- на Волинському та Поліському - без суттєвих змін.
- на Сіверському окупанти обстріляли з артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.
- на Харківському рашисти намагаються не допустити просування українських військ до державного кордону. Загарбники завдали артобстрілів по районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль.
- на Слов’янському росіяни обстріляли з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки.
- на Бахмутському тривають ворожі обстріли районів Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового.
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках щоб скувати дії наших підрозділів окупанти з артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Також завдали авіаударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.
- на Миколаївському росіяни завдають ракетні удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, щоб знизити наступальні спроможності українських військових.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли населені пункти Харківського району. Є загиблі.
Щоб допомогти ЗСУ, усіх небайдужих просять надсилати для ЗСУ свої дрони.