Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб

Російські окупанти на Краматорському напрямку форсували річку Сіверський Донець. Також вони намагаються захопити Білогорівку, біля неї та Григорівки було зафіксовано артилерійські обстріли.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На Лисичанському напрямку рашисти обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. В результаті окупанти захопили Золотарівку.

За інформацією українського командування, захисники змогли відбити декілька ворожих штурмів - у напрямку Пасіка – Долина (Слов'янський напрям) та Ниркове – Берестове (Бахмутський).

Загарбники безуспішно намагалися провести розвідку боєм у напрямку Василівка – Берестове. Вели штурмові дії на напрямках Вовчоярівка – Спірне та Миколаївка – Спірне. Однак зазнали значних втрат і відійшли.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 3 липня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін.

та - без суттєвих змін. на Сіверському окупанти обстріляли з артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.

окупанти обстріляли з артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області. на Харківському рашисти намагаються не допустити просування українських військ до державного кордону. Загарбники завдали артобстрілів по районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль.

рашисти намагаються не допустити просування українських військ до державного кордону. Загарбники завдали артобстрілів по районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль. на Слов’янському росіяни обстріляли з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки.

росіяни обстріляли з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. на Бахмутському тривають ворожі обстріли районів Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового.

тривають ворожі обстріли районів Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового. на Авдіївському , Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках щоб скувати дії наших підрозділів окупанти з артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Також завдали авіаударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.

, щоб скувати дії наших підрозділів окупанти з артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Також завдали авіаударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченко. на Миколаївському росіяни завдають ракетні удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, щоб знизити наступальні спроможності українських військових.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли населені пункти Харківського району. Є загиблі.

Щоб допомогти ЗСУ, усіх небайдужих просять надсилати для ЗСУ свої дрони.