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Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб

Тим часом українські захисники відбили декілька ворожих наступів.

Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Російські окупанти на Краматорському напрямку форсували річку Сіверський Донець. Також вони намагаються захопити Білогорівку, біля неї та Григорівки було зафіксовано артилерійські обстріли.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На Лисичанському напрямку рашисти обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. В результаті окупанти захопили Золотарівку.

За інформацією українського командування, захисники змогли відбити декілька ворожих штурмів - у напрямку Пасіка – Долина (Слов'янський напрям) та Ниркове – Берестове (Бахмутський).

Загарбники безуспішно намагалися провести розвідку боєм у напрямку Василівка – Берестове. Вели штурмові дії на напрямках Вовчоярівка – Спірне та Миколаївка – Спірне. Однак зазнали значних втрат і відійшли.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 3 липня така:

  • на Волинському та Поліському - без суттєвих змін.
  • на Сіверському окупанти обстріляли з артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.
  • на Харківському рашисти намагаються не допустити просування українських військ до державного кордону. Загарбники завдали артобстрілів по районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль.
  • на Слов’янському росіяни обстріляли з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. 
  • на Бахмутському тривають ворожі обстріли районів Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового.
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках щоб скувати дії наших підрозділів окупанти з артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Також завдали авіаударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.
  • на Миколаївському росіяни завдають ракетні удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, щоб знизити наступальні спроможності українських військових.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли населені пункти Харківського району. Є загиблі.

Щоб допомогти ЗСУ, усіх небайдужих просять надсилати для ЗСУ свої дрони.

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